جنيه إسترليني إلى بالبوا بنمي

تحويل GBP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
1231.60 pab

1.00000 GBP = 1.23160 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:55 UTC
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GBP إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0633588.17831.433711.654630.957318.212
1GBP1.1582111.2316102.131.660571.916441.1087621.0936
1USD0.940450.811952182.9251.34831.556060.9002517.127
1INR0.01134070.00979140.012059110.01625930.01876460.01085620.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Panamanian Balboa
1 GBP1.23160 PAB
5 GBP6.15800 PAB
10 GBP12.31600 PAB
20 GBP24.63200 PAB
50 GBP61.58000 PAB
100 GBP123.16000 PAB
250 GBP307.90000 PAB
500 GBP615.80000 PAB
1000 GBP1231.60000 PAB
2000 GBP2463.20000 PAB
5000 GBP6158.00000 PAB
10000 GBP12316.00000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه استرليني
1 PAB0.81195 GBP
5 PAB4.05976 GBP
10 PAB8.11952 GBP
20 PAB16.23904 GBP
50 PAB40.59760 GBP
100 PAB81.19520 GBP
250 PAB202.98800 GBP
500 PAB405.97600 GBP
1000 PAB811.95200 GBP
2000 PAB1623.90400 GBP
5000 PAB4059.76000 GBP
10000 PAB8119.52000 GBP