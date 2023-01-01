ين ياباني إلى بالبوا بنمي

تحويل JPY إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
67.78 pab

1.00000 JPY = 0.00678 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:33 UTC
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JPY إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066288.6381.436861.660880.963418.3193
1GBP1.1537411.2301102.2641.657741.916191.1115121.1355
1USD0.93790.812942183.13451.347651.557750.903617.1819
1INR0.01128180.009778640.012028710.01621050.01873780.01086910.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Panamanian Balboa
100 JPY0.67776 PAB
1000 JPY6.77759 PAB
1500 JPY10.16639 PAB
2000 JPY13.55518 PAB
3000 JPY20.33277 PAB
5000 JPY33.88795 PAB
5400 JPY36.59899 PAB
10000 JPY67.77590 PAB
15000 JPY101.66385 PAB
20000 JPY135.55180 PAB
25000 JPY169.43975 PAB
30000 JPY203.32770 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / ين ياباني
1 PAB147.54500 JPY
5 PAB737.72500 JPY
10 PAB1475.45000 JPY
20 PAB2950.90000 JPY
50 PAB7377.25000 JPY
100 PAB14754.50000 JPY
250 PAB36886.25000 JPY
500 PAB73772.50000 JPY
1000 PAB147545.00000 JPY
2000 PAB295090.00000 JPY
5000 PAB737725.00000 JPY
10000 PAB1475450.00000 JPY