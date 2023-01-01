روبية إندونيسية إلى بالبوا بنمي

تحويل IDR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٥٫٠٤ pab

1.00000 IDR = 0.00007 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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IDR إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Panamanian Balboa
1 IDR0.00007 PAB
5 IDR0.00033 PAB
10 IDR0.00065 PAB
20 IDR0.00130 PAB
50 IDR0.00325 PAB
100 IDR0.00650 PAB
250 IDR0.01626 PAB
500 IDR0.03252 PAB
1000 IDR0.06504 PAB
2000 IDR0.13008 PAB
5000 IDR0.32520 PAB
10000 IDR0.65041 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الروبية الإندونيسية
1 PAB15375.00000 IDR
5 PAB76875.00000 IDR
10 PAB153750.00000 IDR
20 PAB307500.00000 IDR
50 PAB768750.00000 IDR
100 PAB1537500.00000 IDR
250 PAB3843750.00000 IDR
500 PAB7687500.00000 IDR
1000 PAB15375000.00000 IDR
2000 PAB30750000.00000 IDR
5000 PAB76875000.00000 IDR
10000 PAB153750000.00000 IDR