ألف بالبوا بنمي إلى روبية إندونيسية

تحويل PAB إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
15,490,000 idr

B/.1.000 PAB = Rp15,490 IDR

Mid-market exchange rate at 14:59
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PAB إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8461.11993.7871.5111.6490.94921.388
1 GBP1.18211.322110.8311.7861.9481.12125.274
1 USD0.8940.756183.8171.3511.4730.84819.114
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / الروبية الإندونيسية
1 PAB١٥٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5 PAB٧٧٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10 PAB١٥٤٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
20 PAB٣٠٩٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
50 PAB٧٧٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
100 PAB١٬٥٤٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
250 PAB٣٬٨٧٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
500 PAB٧٬٧٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 PAB١٥٬٤٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 PAB٣٠٬٩٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 PAB٧٧٬٤٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 PAB١٥٤٬٩٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Panamanian Balboa
1 IDR٠٫٠٠٠٠٦ PAB
5 IDR٠٫٠٠٠٣٢ PAB
10 IDR٠٫٠٠٠٦٥ PAB
20 IDR٠٫٠٠١٢٩ PAB
50 IDR٠٫٠٠٣٢٣ PAB
100 IDR٠٫٠٠٦٤٦ PAB
250 IDR٠٫٠١٦١٤ PAB
500 IDR٠٫٠٣٢٢٨ PAB
1000 IDR٠٫٠٦٤٥٦ PAB
2000 IDR٠٫١٢٩١٢ PAB
5000 IDR٠٫٣٢٢٧٩ PAB
10000 IDR٠٫٦٤٥٥٨ PAB