10 بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

تحويل PAB إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 pab
8.48 chf

B/.1.000 PAB = SFr.0.8482 CHF

Mid-market exchange rate at 14:48
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PAB إلى CHF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.7381.5111.6510.94821.396
1 GBP1.18111.321110.7011.7851.951.1225.268
1 USD0.8940.757183.8331.3511.4760.84819.135
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / الفرنك السويسري
1 PAB٠٫٨٤٨١٥ CHF
5 PAB٤٫٢٤٠٧٥ CHF
10 PAB٨٫٤٨١٥٠ CHF
20 PAB١٦٫٩٦٣٠٠ CHF
50 PAB٤٢٫٤٠٧٥٠ CHF
100 PAB٨٤٫٨١٥٠٠ CHF
250 PAB٢١٢٫٠٣٧٥٠ CHF
500 PAB٤٢٤٫٠٧٥٠٠ CHF
1000 PAB٨٤٨٫١٥٠٠٠ CHF
2000 PAB١٬٦٩٦٫٣٠٠٠٠ CHF
5000 PAB٤٬٢٤٠٫٧٥٠٠٠ CHF
10000 PAB٨٬٤٨١٫٥٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Panamanian Balboa
1 CHF١٫١٧٩٠٤ PAB
5 CHF٥٫٨٩٥٢٠ PAB
10 CHF١١٫٧٩٠٤٠ PAB
20 CHF٢٣٫٥٨٠٨٠ PAB
50 CHF٥٨٫٩٥٢٠٠ PAB
100 CHF١١٧٫٩٠٤٠٠ PAB
250 CHF٢٩٤٫٧٦٠٠٠ PAB
500 CHF٥٨٩٫٥٢٠٠٠ PAB
1000 CHF١٬١٧٩٫٠٤٠٠٠ PAB
2000 CHF٢٬٣٥٨٫٠٨٠٠٠ PAB
5000 CHF٥٬٨٩٥٫٢٠٠٠٠ PAB
10000 CHF١١٬٧٩٠٫٤٠٠٠٠ PAB