تحويل INR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

10 روبية هندية إلى بالبوا بنمي

10 inr
0.12 pab

₹1.000 INR = B/.0.01197 PAB

Mid-market exchange rate at 06:54
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.099204.0250.989
1 EUR1.071.46513.9310.8461.61298.9141.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Panamanian Balboa
1 INR٠٫٠١١٩٧ PAB
5 INR٠٫٠٥٩٨٧ PAB
10 INR٠٫١١٩٧٤ PAB
20 INR٠٫٢٣٩٤٨ PAB
50 INR٠٫٥٩٨٧٠ PAB
100 INR١٫١٩٧٤١ PAB
250 INR٢٫٩٩٣٥٣ PAB
300 INR٣٫٥٩٢٢٣ PAB
500 INR٥٫٩٨٧٠٥ PAB
600 INR٧٫١٨٤٤٦ PAB
1000 INR١١٫٩٧٤١٠ PAB
2000 INR٢٣٫٩٤٨٢٠ PAB
5000 INR٥٩٫٨٧٠٥٠ PAB
10000 INR١١٩٫٧٤١٠٠ PAB
25000 INR٢٩٩٫٣٥٢٥٠ PAB
50000 INR٥٩٨٫٧٠٥٠٠ PAB
100000 INR١٬١٩٧٫٤١٠٠٠ PAB
1000000 INR١١٬٩٧٤٫١٠٠٠٠ PAB
1000000000 INR١١٬٩٧٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الروبية الهندية
1 PAB٨٣٫٥١٣٥٠ INR
5 PAB٤١٧٫٥٦٧٥٠ INR
10 PAB٨٣٥٫١٣٥٠٠ INR
20 PAB١٬٦٧٠٫٢٧٠٠٠ INR
50 PAB٤٬١٧٥٫٦٧٥٠٠ INR
100 PAB٨٬٣٥١٫٣٥٠٠٠ INR
250 PAB٢٠٬٨٧٨٫٣٧٥٠٠ INR
500 PAB٤١٬٧٥٦٫٧٥٠٠٠ INR
1000 PAB٨٣٬٥١٣٫٥٠٠٠٠ INR
2000 PAB١٦٧٬٠٢٧٫٠٠٠٠٠ INR
5000 PAB٤١٧٬٥٦٧٫٥٠٠٠٠ INR
10000 PAB٨٣٥٬١٣٥٫٠٠٠٠٠ INR