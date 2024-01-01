20 بالبوا بنمي إلى دولار أسترالي

تحويل PAB إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 pab
29.48 aud

B/.1.000 PAB = A$1.474 AUD

Mid-market exchange rate at 14:34
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PAB إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8461.11893.7281.5111.6480.9521.313
1 GBP1.18111.321110.7261.7851.9471.12225.179
1 USD0.8940.757183.8171.3511.4740.84919.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار أسترالي
1 PAB١٫٤٧٤١٧ AUD
5 PAB٧٫٣٧٠٨٥ AUD
10 PAB١٤٫٧٤١٧٠ AUD
20 PAB٢٩٫٤٨٣٤٠ AUD
50 PAB٧٣٫٧٠٨٥٠ AUD
100 PAB١٤٧٫٤١٧٠٠ AUD
250 PAB٣٦٨٫٥٤٢٥٠ AUD
500 PAB٧٣٧٫٠٨٥٠٠ AUD
1000 PAB١٬٤٧٤٫١٧٠٠٠ AUD
2000 PAB٢٬٩٤٨٫٣٤٠٠٠ AUD
5000 PAB٧٬٣٧٠٫٨٥٠٠٠ AUD
10000 PAB١٤٬٧٤١٫٧٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Panamanian Balboa
1 AUD٠٫٦٧٨٣٥ PAB
5 AUD٣٫٣٩١٧٥ PAB
10 AUD٦٫٧٨٣٥٠ PAB
20 AUD١٣٫٥٦٧٠٠ PAB
50 AUD٣٣٫٩١٧٥٠ PAB
100 AUD٦٧٫٨٣٥٠٠ PAB
250 AUD١٦٩٫٥٨٧٥٠ PAB
500 AUD٣٣٩٫١٧٥٠٠ PAB
1000 AUD٦٧٨٫٣٥٠٠٠ PAB
2000 AUD١٬٣٥٦٫٧٠٠٠٠ PAB
5000 AUD٣٬٣٩١٫٧٥٠٠٠ PAB
10000 AUD٦٬٧٨٣٫٥٠٠٠٠ PAB