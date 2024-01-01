5 رينغيت ماليزي إلى بالبوا بنمي

تحويل MYR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

5 myr
1.05 pab

1.00000 MYR = 0.21075 PAB

Mid-market exchange rate at 23:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.084389.83751.469551.660870.9577518.4456
1 GBP1.1676911.26615104.9041.716011.939421.1183621.5391
1 USD0.922250.789796182.8531.35531.531750.883317.0115
1 INR0.01113120.00953250.012069610.01635790.01848750.01066110.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Panamanian Balboa
1 MYR0.21075 PAB
5 MYR1.05374 PAB
10 MYR2.10748 PAB
20 MYR4.21496 PAB
50 MYR10.53740 PAB
100 MYR21.07480 PAB
250 MYR52.68700 PAB
500 MYR105.37400 PAB
1000 MYR210.74800 PAB
2000 MYR421.49600 PAB
5000 MYR1053.74000 PAB
10000 MYR2107.48000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / رينغيت ماليزي
1 PAB4.74500 MYR
5 PAB23.72500 MYR
10 PAB47.45000 MYR
20 PAB94.90000 MYR
50 PAB237.25000 MYR
100 PAB474.50000 MYR
250 PAB1186.25000 MYR
500 PAB2372.50000 MYR
1000 PAB4745.00000 MYR
2000 PAB9490.00000 MYR
5000 PAB23725.00000 MYR
10000 PAB47450.00000 MYR