100 يوان صيني إلى بالبوا بنمي

تحويل CNY إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
13.93 pab

¥1.000 CNY = B/.0.1393 PAB

Mid-market exchange rate at 09:57
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CNY إلى PAB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9681.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1990.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Panamanian Balboa
1 CNY٠٫١٣٩٢٩ PAB
5 CNY٠٫٦٩٦٤٧ PAB
10 CNY١٫٣٩٢٩٤ PAB
20 CNY٢٫٧٨٥٨٨ PAB
50 CNY٦٫٩٦٤٧٠ PAB
100 CNY١٣٫٩٢٩٤٠ PAB
250 CNY٣٤٫٨٢٣٥٠ PAB
500 CNY٦٩٫٦٤٧٠٠ PAB
1000 CNY١٣٩٫٢٩٤٠٠ PAB
2000 CNY٢٧٨٫٥٨٨٠٠ PAB
5000 CNY٦٩٦٫٤٧٠٠٠ PAB
10000 CNY١٬٣٩٢٫٩٤٠٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chinese Yuan RMB
1 PAB٧٫١٧٩٠٥ CNY
5 PAB٣٥٫٨٩٥٢٥ CNY
10 PAB٧١٫٧٩٠٥٠ CNY
20 PAB١٤٣٫٥٨١٠٠ CNY
50 PAB٣٥٨٫٩٥٢٥٠ CNY
100 PAB٧١٧٫٩٠٥٠٠ CNY
250 PAB١٬٧٩٤٫٧٦٢٥٠ CNY
500 PAB٣٬٥٨٩٫٥٢٥٠٠ CNY
1000 PAB٧٬١٧٩٫٠٥٠٠٠ CNY
2000 PAB١٤٬٣٥٨٫١٠٠٠٠ CNY
5000 PAB٣٥٬٨٩٥٫٢٥٠٠٠ CNY
10000 PAB٧١٬٧٩٠٫٥٠٠٠٠ CNY