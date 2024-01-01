10 يوان صيني إلى بالبوا بنمي

تحويل CNY إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
1.39 pab

¥1.000 CNY = B/.0.1393 PAB

Mid-market exchange rate at 09:58
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CNY إلى PAB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9661.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1980.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7421.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Panamanian Balboa
1 CNY٠٫١٣٩٣٠ PAB
5 CNY٠٫٦٩٦٥٠ PAB
10 CNY١٫٣٩٢٩٩ PAB
20 CNY٢٫٧٨٥٩٨ PAB
50 CNY٦٫٩٦٤٩٥ PAB
100 CNY١٣٫٩٢٩٩٠ PAB
250 CNY٣٤٫٨٢٤٧٥ PAB
500 CNY٦٩٫٦٤٩٥٠ PAB
1000 CNY١٣٩٫٢٩٩٠٠ PAB
2000 CNY٢٧٨٫٥٩٨٠٠ PAB
5000 CNY٦٩٦٫٤٩٥٠٠ PAB
10000 CNY١٬٣٩٢٫٩٩٠٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chinese Yuan RMB
1 PAB٧٫١٧٨٨٠ CNY
5 PAB٣٥٫٨٩٤٠٠ CNY
10 PAB٧١٫٧٨٨٠٠ CNY
20 PAB١٤٣٫٥٧٦٠٠ CNY
50 PAB٣٥٨٫٩٤٠٠٠ CNY
100 PAB٧١٧٫٨٨٠٠٠ CNY
250 PAB١٬٧٩٤٫٧٠٠٠٠ CNY
500 PAB٣٬٥٨٩٫٤٠٠٠٠ CNY
1000 PAB٧٬١٧٨٫٨٠٠٠٠ CNY
2000 PAB١٤٬٣٥٧٫٦٠٠٠٠ CNY
5000 PAB٣٥٬٨٩٤٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 PAB٧١٬٧٨٨٫٠٠٠٠٠ CNY