10 آلاف بالبوا بنمي إلى يوان صيني

تحويل PAB إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10,000 pab
71,245 cny

B/.1.000 PAB = ¥7.125 CNY

Mid-market exchange rate at 14:53
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PAB إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11893.7481.5121.6520.94921.393
1 GBP1.1811.319110.6111.7841.9491.1225.241
1 USD0.8940.758183.8531.3521.4770.84919.135
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chinese Yuan RMB
1 PAB٧٫١٢٤٥٠ CNY
5 PAB٣٥٫٦٢٢٥٠ CNY
10 PAB٧١٫٢٤٥٠٠ CNY
20 PAB١٤٢٫٤٩٠٠٠ CNY
50 PAB٣٥٦٫٢٢٥٠٠ CNY
100 PAB٧١٢٫٤٥٠٠٠ CNY
250 PAB١٬٧٨١٫١٢٥٠٠ CNY
500 PAB٣٬٥٦٢٫٢٥٠٠٠ CNY
1000 PAB٧٬١٢٤٫٥٠٠٠٠ CNY
2000 PAB١٤٬٢٤٩٫٠٠٠٠٠ CNY
5000 PAB٣٥٬٦٢٢٫٥٠٠٠٠ CNY
10000 PAB٧١٬٢٤٥٫٠٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Panamanian Balboa
1 CNY٠٫١٤٠٣٦ PAB
5 CNY٠٫٧٠١٨١ PAB
10 CNY١٫٤٠٣٦١ PAB
20 CNY٢٫٨٠٧٢٢ PAB
50 CNY٧٫٠١٨٠٥ PAB
100 CNY١٤٫٠٣٦١٠ PAB
250 CNY٣٥٫٠٩٠٢٥ PAB
500 CNY٧٠٫١٨٠٥٠ PAB
1000 CNY١٤٠٫٣٦١٠٠ PAB
2000 CNY٢٨٠٫٧٢٢٠٠ PAB
5000 CNY٧٠١٫٨٠٥٠٠ PAB
10000 CNY١٬٤٠٣٫٦١٠٠٠ PAB