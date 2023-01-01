درهم مغربي إلى منات تركمانستاني

تحويل MAD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٣٩٫٩١ tmt

1.00000 MAD = 0.33991 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:14 UTC
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MAD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9641518.3684
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.91651.1119221.1837
1USD0.938250.81357183.121.348751.559210.9046517.2344
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875860.01088370.207344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Turkmenistani Manat
1 MAD0.33991 TMT
5 MAD1.69957 TMT
10 MAD3.39914 TMT
20 MAD6.79828 TMT
50 MAD16.99570 TMT
100 MAD33.99140 TMT
250 MAD84.97850 TMT
500 MAD169.95700 TMT
1000 MAD339.91400 TMT
2000 MAD679.82800 TMT
5000 MAD1699.57000 TMT
10000 MAD3399.14000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدرهم المغربي
1 TMT2.94192 MAD
5 TMT14.70960 MAD
10 TMT29.41920 MAD
20 TMT58.83840 MAD
50 TMT147.09600 MAD
100 TMT294.19200 MAD
250 TMT735.48000 MAD
500 TMT1470.96000 MAD
1000 TMT2941.92000 MAD
2000 TMT5883.84000 MAD
5000 TMT14709.60000 MAD
10000 TMT29419.20000 MAD