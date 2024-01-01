ألف منات تركمانستاني إلى درهم مغربي

تحويل TMT إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
2,870.54 mad

1.000 TMT = 2.871 MAD

Mid-market exchange rate at 08:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٣٧١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٧١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدرهم المغربي
1 TMT٢٫٨٧٠٥٤ MAD
5 TMT١٤٫٣٥٢٧٠ MAD
10 TMT٢٨٫٧٠٥٤٠ MAD
20 TMT٥٧٫٤١٠٨٠ MAD
50 TMT١٤٣٫٥٢٧٠٠ MAD
100 TMT٢٨٧٫٠٥٤٠٠ MAD
250 TMT٧١٧٫٦٣٥٠٠ MAD
500 TMT١٬٤٣٥٫٢٧٠٠٠ MAD
1000 TMT٢٬٨٧٠٫٥٤٠٠٠ MAD
2000 TMT٥٬٧٤١٫٠٨٠٠٠ MAD
5000 TMT١٤٬٣٥٢٫٧٠٠٠٠ MAD
10000 TMT٢٨٬٧٠٥٫٤٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Turkmenistani Manat
1 MAD٠٫٣٤٨٣٧ TMT
5 MAD١٫٧٤١٨٣ TMT
10 MAD٣٫٤٨٣٦٦ TMT
20 MAD٦٫٩٦٧٣٢ TMT
50 MAD١٧٫٤١٨٣٠ TMT
100 MAD٣٤٫٨٣٦٦٠ TMT
250 MAD٨٧٫٠٩١٥٠ TMT
500 MAD١٧٤٫١٨٣٠٠ TMT
1000 MAD٣٤٨٫٣٦٦٠٠ TMT
2000 MAD٦٩٦٫٧٣٢٠٠ TMT
5000 MAD١٬٧٤١٫٨٣٠٠٠ TMT
10000 MAD٣٬٤٨٣٫٦٦٠٠٠ TMT