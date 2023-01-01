فورنت مجري إلى منات تركمانستاني

تحويل HUF إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
96.14 tmt

1.00000 HUF = 0.00961 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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HUF إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Turkmenistani Manat
2000 HUF19.22872 TMT
5000 HUF48.07180 TMT
10000 HUF96.14360 TMT
15000 HUF144.21540 TMT
20000 HUF192.28720 TMT
30000 HUF288.43080 TMT
40000 HUF384.57440 TMT
50000 HUF480.71800 TMT
60000 HUF576.86160 TMT
100000 HUF961.43600 TMT
150000 HUF1442.15400 TMT
200000 HUF1922.87200 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Hungarian Forint
1 TMT104.01100 HUF
5 TMT520.05500 HUF
10 TMT1040.11000 HUF
20 TMT2080.22000 HUF
50 TMT5200.55000 HUF
100 TMT10401.10000 HUF
250 TMT26002.75000 HUF
500 TMT52005.50000 HUF
1000 TMT104011.00000 HUF
2000 TMT208022.00000 HUF
5000 TMT520055.00000 HUF
10000 TMT1040110.00000 HUF