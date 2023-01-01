يورو إلى منات تركمانستاني

تحويل EUR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
3717.28 tmt

1.00000 EUR = 3.71728 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:42 UTC
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EUR إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Turkmenistani Manat
1 EUR3.71728 TMT
5 EUR18.58640 TMT
10 EUR37.17280 TMT
20 EUR74.34560 TMT
50 EUR185.86400 TMT
100 EUR371.72800 TMT
250 EUR929.32000 TMT
500 EUR1858.64000 TMT
1000 EUR3717.28000 TMT
2000 EUR7434.56000 TMT
5000 EUR18586.40000 TMT
10000 EUR37172.80000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / اليورو
1 TMT0.26901 EUR
5 TMT1.34507 EUR
10 TMT2.69014 EUR
20 TMT5.38028 EUR
50 TMT13.45070 EUR
100 TMT26.90140 EUR
250 TMT67.25350 EUR
500 TMT134.50700 EUR
1000 TMT269.01400 EUR
2000 TMT538.02800 EUR
5000 TMT1345.07000 EUR
10000 TMT2690.14000 EUR