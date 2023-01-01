شيكل إسرائيلي جديد إلى منات تركمانستاني

تحويل ILS إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
916.22 tmt

1.00000 ILS = 0.91622 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Turkmenistani Manat
1 ILS0.91622 TMT
5 ILS4.58108 TMT
10 ILS9.16217 TMT
20 ILS18.32434 TMT
50 ILS45.81085 TMT
100 ILS91.62170 TMT
250 ILS229.05425 TMT
500 ILS458.10850 TMT
1000 ILS916.21700 TMT
2000 ILS1832.43400 TMT
5000 ILS4581.08500 TMT
10000 ILS9162.17000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Israeli New Sheqel
1 TMT1.09144 ILS
5 TMT5.45720 ILS
10 TMT10.91440 ILS
20 TMT21.82880 ILS
50 TMT54.57200 ILS
100 TMT109.14400 ILS
250 TMT272.86000 ILS
500 TMT545.72000 ILS
1000 TMT1091.44000 ILS
2000 TMT2182.88000 ILS
5000 TMT5457.20000 ILS
10000 TMT10914.40000 ILS