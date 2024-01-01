10 آلاف منات تركمانستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TMT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tmt
10,408 ils

1.000 TMT = 1.041 ILS

Mid-market exchange rate at 08:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٣١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Israeli New Sheqel
1 TMT١٫٠٤٠٨٠ ILS
5 TMT٥٫٢٠٤٠٠ ILS
10 TMT١٠٫٤٠٨٠٠ ILS
20 TMT٢٠٫٨١٦٠٠ ILS
50 TMT٥٢٫٠٤٠٠٠ ILS
100 TMT١٠٤٫٠٨٠٠٠ ILS
250 TMT٢٦٠٫٢٠٠٠٠ ILS
500 TMT٥٢٠٫٤٠٠٠٠ ILS
1000 TMT١٬٠٤٠٫٨٠٠٠٠ ILS
2000 TMT٢٬٠٨١٫٦٠٠٠٠ ILS
5000 TMT٥٬٢٠٤٫٠٠٠٠٠ ILS
10000 TMT١٠٬٤٠٨٫٠٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Turkmenistani Manat
1 ILS٠٫٩٦٠٨٠ TMT
5 ILS٤٫٨٠٤٠٠ TMT
10 ILS٩٫٦٠٧٩٩ TMT
20 ILS١٩٫٢١٥٩٨ TMT
50 ILS٤٨٫٠٣٩٩٥ TMT
100 ILS٩٦٫٠٧٩٩٠ TMT
250 ILS٢٤٠٫١٩٩٧٥ TMT
500 ILS٤٨٠٫٣٩٩٥٠ TMT
1000 ILS٩٦٠٫٧٩٩٠٠ TMT
2000 ILS١٬٩٢١٫٥٩٨٠٠ TMT
5000 ILS٤٬٨٠٣٫٩٩٥٠٠ TMT
10000 ILS٩٬٦٠٧٫٩٩٠٠٠ TMT