50 منات تركمانستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TMT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

50 tmt
52.07 ils

1.000 TMT = 1.041 ILS

Mid-market exchange rate at 08:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٨١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٢٢٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Israeli New Sheqel
1 TMT١٫٠٤١٤٦ ILS
5 TMT٥٫٢٠٧٣٠ ILS
10 TMT١٠٫٤١٤٦٠ ILS
20 TMT٢٠٫٨٢٩٢٠ ILS
50 TMT٥٢٫٠٧٣٠٠ ILS
100 TMT١٠٤٫١٤٦٠٠ ILS
250 TMT٢٦٠٫٣٦٥٠٠ ILS
500 TMT٥٢٠٫٧٣٠٠٠ ILS
1000 TMT١٬٠٤١٫٤٦٠٠٠ ILS
2000 TMT٢٬٠٨٢٫٩٢٠٠٠ ILS
5000 TMT٥٬٢٠٧٫٣٠٠٠٠ ILS
10000 TMT١٠٬٤١٤٫٦٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Turkmenistani Manat
1 ILS٠٫٩٦٠١٩ TMT
5 ILS٤٫٨٠٠٩٧ TMT
10 ILS٩٫٦٠١٩٣ TMT
20 ILS١٩٫٢٠٣٨٦ TMT
50 ILS٤٨٫٠٠٩٦٥ TMT
100 ILS٩٦٫٠١٩٣٠ TMT
250 ILS٢٤٠٫٠٤٨٢٥ TMT
500 ILS٤٨٠٫٠٩٦٥٠ TMT
1000 ILS٩٦٠٫١٩٣٠٠ TMT
2000 ILS١٬٩٢٠٫٣٨٦٠٠ TMT
5000 ILS٤٬٨٠٠٫٩٦٥٠٠ TMT
10000 ILS٩٬٦٠١٫٩٣٠٠٠ TMT