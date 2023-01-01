دولار كندي إلى منات تركمانستاني

تحويل CAD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٢٬٥٩٤٫١٧ tmt

1.00000 CAD = 2.59417 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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CAD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434551.653540.95818.1973
1GBP1.1576811.23265102.2181.660691.91421.1090521.0659
1USD0.939150.81126182.9251.347251.552920.8995517.0899
1INR0.01132520.009783060.012059110.01624660.01872670.01084780.206089

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Turkmenistani Manat
1 CAD2.59417 TMT
5 CAD12.97085 TMT
10 CAD25.94170 TMT
20 CAD51.88340 TMT
50 CAD129.70850 TMT
100 CAD259.41700 TMT
250 CAD648.54250 TMT
500 CAD1297.08500 TMT
1000 CAD2594.17000 TMT
2000 CAD5188.34000 TMT
5000 CAD12970.85000 TMT
10000 CAD25941.70000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار كندي
1 TMT0.38548 CAD
5 TMT1.92740 CAD
10 TMT3.85479 CAD
20 TMT7.70958 CAD
50 TMT19.27395 CAD
100 TMT38.54790 CAD
250 TMT96.36975 CAD
500 TMT192.73950 CAD
1000 TMT385.47900 CAD
2000 TMT770.95800 CAD
5000 TMT1927.39500 CAD
10000 TMT3854.79000 CAD