دولار هونغ كونغ إلى منات تركمانستاني

تحويل HKD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٤٦٫٨٨ tmt

1.00000 HKD = 0.44688 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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HKD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0649588.53161.437261.661520.9640518.3123
1GBP1.1527411.2275102.0451.656631.915131.111321.1075
1USD0.939050.814664183.13221.34961.560180.905117.1955
1INR0.01129540.009799620.01202910.01623440.01876750.01088750.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Turkmenistani Manat
100 HKD44.68770 TMT
200 HKD89.37540 TMT
300 HKD134.06310 TMT
500 HKD223.43850 TMT
1000 HKD446.87700 TMT
2000 HKD893.75400 TMT
2500 HKD1117.19250 TMT
3000 HKD1340.63100 TMT
4000 HKD1787.50800 TMT
5000 HKD2234.38500 TMT
10000 HKD4468.77000 TMT
20000 HKD8937.54000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار هونغ كونغ
1 TMT2.23775 HKD
5 TMT11.18875 HKD
10 TMT22.37750 HKD
20 TMT44.75500 HKD
50 TMT111.88750 HKD
100 TMT223.77500 HKD
250 TMT559.43750 HKD
500 TMT1118.87500 HKD
1000 TMT2237.75000 HKD
2000 TMT4475.50000 HKD
5000 TMT11188.75000 HKD
10000 TMT22377.50000 HKD