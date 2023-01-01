روبية إندونيسية إلى منات تركمانستاني

تحويل IDR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٢٧٫٣٢ tmt

1.00000 IDR = 0.00023 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:44 UTC
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IDR إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Turkmenistani Manat
1 IDR0.00023 TMT
5 IDR0.00114 TMT
10 IDR0.00227 TMT
20 IDR0.00455 TMT
50 IDR0.01137 TMT
100 IDR0.02273 TMT
250 IDR0.05683 TMT
500 IDR0.11366 TMT
1000 IDR0.22732 TMT
2000 IDR0.45463 TMT
5000 IDR1.13658 TMT
10000 IDR2.27317 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الروبية الإندونيسية
1 TMT4399.14000 IDR
5 TMT21995.70000 IDR
10 TMT43991.40000 IDR
20 TMT87982.80000 IDR
50 TMT219957.00000 IDR
100 TMT439914.00000 IDR
250 TMT1099785.00000 IDR
500 TMT2199570.00000 IDR
1000 TMT4399140.00000 IDR
2000 TMT8798280.00000 IDR
5000 TMT21995700.00000 IDR
10000 TMT43991400.00000 IDR