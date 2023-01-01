روبية إندونيسية إلى منات تركمانستاني
تحويل IDR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الروبية الإندونيسية
|1 TMT
|4399.14000 IDR
|5 TMT
|21995.70000 IDR
|10 TMT
|43991.40000 IDR
|20 TMT
|87982.80000 IDR
|50 TMT
|219957.00000 IDR
|100 TMT
|439914.00000 IDR
|250 TMT
|1099785.00000 IDR
|500 TMT
|2199570.00000 IDR
|1000 TMT
|4399140.00000 IDR
|2000 TMT
|8798280.00000 IDR
|5000 TMT
|21995700.00000 IDR
|10000 TMT
|43991400.00000 IDR