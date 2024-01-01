Endonezya rupisinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile IDR → TMT çevirin

1.000.000 idr
224,14 tmt

1.00000 IDR = 0.00022 TMT

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01380.931951.347351.541071.354350.795647.8188
1 INR0.012046210.01122660.01623040.0185640.01631480.009584430.0941867
1 EUR1.07389.073811.445711.653571.453220.85378.38957
1 SGD0.74219861.61260.69170311.143781.00520.5905225.80309

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 IDR0.00022 TMT
5 IDR0.00112 TMT
10 IDR0.00224 TMT
20 IDR0.00448 TMT
50 IDR0.01121 TMT
100 IDR0.02241 TMT
250 IDR0.05604 TMT
500 IDR0.11207 TMT
1000 IDR0.22414 TMT
2000 IDR0.44829 TMT
5000 IDR1.12071 TMT
10000 IDR2.24143 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Endonezya Rupisi
1 TMT4461.43000 IDR
5 TMT22307.15000 IDR
10 TMT44614.30000 IDR
20 TMT89228.60000 IDR
50 TMT223071.50000 IDR
100 TMT446143.00000 IDR
250 TMT1115357.50000 IDR
500 TMT2230715.00000 IDR
1000 TMT4461430.00000 IDR
2000 TMT8922860.00000 IDR
5000 TMT22307150.00000 IDR
10000 TMT44614300.00000 IDR