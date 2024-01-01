Yeni Zelanda dolarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile NZD → TMT çevirin

1.000 nzd
2.138,68 tmt

1.00000 NZD = 2.13868 TMT

16:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535740.7946910.929483.02751.350450.88045150.185
1 AUD0.6511510.5174630.60518654.06340.8793460.57330597.793
1 GBP1.258351.932511.16947104.4781.699341.1079188.985
1 EUR1.075951.652380.855085189.33341.453020.947345161.595

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Yeni Zelanda dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Türkmenistan Manatı
1 NZD2.13868 TMT
5 NZD10.69340 TMT
10 NZD21.38680 TMT
20 NZD42.77360 TMT
50 NZD106.93400 TMT
100 NZD213.86800 TMT
250 NZD534.67000 TMT
500 NZD1069.34000 TMT
1000 NZD2138.68000 TMT
2000 NZD4277.36000 TMT
5000 NZD10693.40000 TMT
10000 NZD21386.80000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Yeni Zelanda Doları
1 TMT0.46758 NZD
5 TMT2.33790 NZD
10 TMT4.67579 NZD
20 TMT9.35158 NZD
50 TMT23.37895 NZD
100 TMT46.75790 NZD
250 TMT116.89475 NZD
500 TMT233.78950 NZD
1000 TMT467.57900 NZD
2000 TMT935.15800 NZD
5000 TMT2337.89500 NZD
10000 TMT4675.79000 NZD