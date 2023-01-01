новозеландские доллары в туркменские манаты

Сконвертируйте NZD в TMT по реальному обменному курсу

1 000 nzd
2 058,56 tmt

1.00000 NZD = 2.05856 TMT

Среднерыночный курс в 2:47 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NZD к TMT

1 мин. назад 1 NZD → 0 TMT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.074789.07761.457831.678690.9588518.5342
1GBP1.1616411.2484103.4751.693451.950021.1138421.5298
1USD0.93050.801025182.8861.35651.562010.892217.2459
1INR0.01122620.009664180.012064810.01636590.01884530.01076420.208068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из новозеландских долларов в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for новозеландский доллар

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Новозеландский доллар / Туркменский манат
1 NZD2.05856 TMT
5 NZD10.29280 TMT
10 NZD20.58560 TMT
20 NZD41.17120 TMT
50 NZD102.92800 TMT
100 NZD205.85600 TMT
250 NZD514.64000 TMT
500 NZD1029.28000 TMT
1000 NZD2058.56000 TMT
2000 NZD4117.12000 TMT
5000 NZD10292.80000 TMT
10000 NZD20585.60000 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Новозеландский доллар
1 TMT0.48578 NZD
5 TMT2.42889 NZD
10 TMT4.85778 NZD
20 TMT9.71556 NZD
50 TMT24.28890 NZD
100 TMT48.57780 NZD
250 TMT121.44450 NZD
500 TMT242.88900 NZD
1000 TMT485.77800 NZD
2000 TMT971.55600 NZD
5000 TMT2428.89000 NZD
10000 TMT4857.78000 NZD