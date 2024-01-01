100 туркменистанских манатов в новозеландские доллары
Сконвертируйте TMT в NZD по реальному обменному курсу
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|1 TMT в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4754
|0,4860
|Низкий
|0,4650
|0,4611
|В среднем
|0,4684
|0,4699
|Изменить
|1.88%
|-1.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к NZD
За последние 30 дней максимальный курс TMT к NZD составил 0,4754, а минимальный — 0,4650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4684. Изменение курса TMT к NZD в процентном соотношении составило 1.88.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к NZD составил 0,4860, а минимальный — 0,4611. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4699. Изменение курса TMT к NZD в процентном соотношении составило -1.83.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Туркменский манат
|1 NZD
|2,10333 TMT
|5 NZD
|10,51665 TMT
|10 NZD
|21,03330 TMT
|20 NZD
|42,06660 TMT
|50 NZD
|105,16650 TMT
|100 NZD
|210,33300 TMT
|250 NZD
|525,83250 TMT
|500 NZD
|1 051,66500 TMT
|1000 NZD
|2 103,33000 TMT
|2000 NZD
|4 206,66000 TMT
|5000 NZD
|10 516,65000 TMT
|10000 NZD
|21 033,30000 TMT