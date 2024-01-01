1 туркменистанский манат в новозеландские доллары

Сконвертируйте TMT в NZD по реальному обменному курсу

1 tmt
0,48 nzd

T1,000 TMT = $0,4754 NZD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47540,4860
Низкий0,46500,4611
В среднем0,46840,4699
Изменить1.88%-1.83%
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Соотношение 1 TMT к NZD

За последние 30 дней максимальный курс TMT к NZD составил 0,4754, а минимальный — 0,4650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4684. Изменение курса TMT к NZD в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к NZD составил 0,4860, а минимальный — 0,4611. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4699. Изменение курса TMT к NZD в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Новозеландский доллар
1 TMT0,47544 NZD
5 TMT2,37719 NZD
10 TMT4,75438 NZD
20 TMT9,50876 NZD
50 TMT23,77190 NZD
100 TMT47,54380 NZD
250 TMT118,85950 NZD
500 TMT237,71900 NZD
1000 TMT475,43800 NZD
2000 TMT950,87600 NZD
5000 TMT2 377,19000 NZD
10000 TMT4 754,38000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Туркменский манат
1 NZD2,10333 TMT
5 NZD10,51665 TMT
10 NZD21,03330 TMT
20 NZD42,06660 TMT
50 NZD105,16650 TMT
100 NZD210,33300 TMT
250 NZD525,83250 TMT
500 NZD1 051,66500 TMT
1000 NZD2 103,33000 TMT
2000 NZD4 206,66000 TMT
5000 NZD10 516,65000 TMT
10000 NZD21 033,30000 TMT