Singapur dolarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile SGD → TMT çevirin

1.000 sgd
2.601,07 tmt

1.00000 SGD = 2.60107 TMT

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00597.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009808170.00005077510.005309390.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651540.85493589.40157.747875.15045
1 AUD0.6521510195.60.60549610.51768254.13234.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Türkmenistan Manatı
1 SGD2.60107 TMT
5 SGD13.00535 TMT
10 SGD26.01070 TMT
20 SGD52.02140 TMT
50 SGD130.05350 TMT
100 SGD260.10700 TMT
250 SGD650.26750 TMT
500 SGD1300.53500 TMT
1000 SGD2601.07000 TMT
2000 SGD5202.14000 TMT
5000 SGD13005.35000 TMT
10000 SGD26010.70000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Singapur Doları
1 TMT0.38446 SGD
5 TMT1.92229 SGD
10 TMT3.84457 SGD
20 TMT7.68914 SGD
50 TMT19.22285 SGD
100 TMT38.44570 SGD
250 TMT96.11425 SGD
500 TMT192.22850 SGD
1000 TMT384.45700 SGD
2000 TMT768.91400 SGD
5000 TMT1922.28500 SGD
10000 TMT3844.57000 SGD