5.000 Türkmenistan manatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TMT → SGD çevirin

5.000 tmt
1.945 sgd

1,000 TMT = 0,3890 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türkmenistan manatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Singapur Doları
1 TMT0,38900 SGD
5 TMT1,94500 SGD
10 TMT3,89000 SGD
20 TMT7,78000 SGD
50 TMT19,45000 SGD
100 TMT38,90000 SGD
250 TMT97,25000 SGD
500 TMT194,50000 SGD
1000 TMT389,00000 SGD
2000 TMT778,00000 SGD
5000 TMT1.945,00000 SGD
10000 TMT3.890,00000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Türkmenistan Manatı
1 SGD2,57069 TMT
5 SGD12,85345 TMT
10 SGD25,70690 TMT
20 SGD51,41380 TMT
50 SGD128,53450 TMT
100 SGD257,06900 TMT
250 SGD642,67250 TMT
500 SGD1.285,34500 TMT
1000 SGD2.570,69000 TMT
2000 SGD5.141,38000 TMT
5000 SGD12.853,45000 TMT
10000 SGD25.706,90000 TMT