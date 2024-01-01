Yeni İsrail şekelinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile ILS → TMT çevirin

1.000 ils
960,67 tmt

1.00000 ILS = 0.96067 TMT

06:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0731589.0841.453421.653290.94935518.3344
1 GBP1.1713411.25705104.351.702491.93661.1120221.4763
1 USD0.93180.795513183.01171.354351.540590.884617.0847
1 INR0.01122540.009583150.012046510.01631520.01855880.01065630.205811

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Yeni İsrail şekelinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Türkmenistan Manatı
1 ILS0.96067 TMT
5 ILS4.80334 TMT
10 ILS9.60668 TMT
20 ILS19.21336 TMT
50 ILS48.03340 TMT
100 ILS96.06680 TMT
250 ILS240.16700 TMT
500 ILS480.33400 TMT
1000 ILS960.66800 TMT
2000 ILS1921.33600 TMT
5000 ILS4803.34000 TMT
10000 ILS9606.68000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 TMT1.04094 ILS
5 TMT5.20470 ILS
10 TMT10.40940 ILS
20 TMT20.81880 ILS
50 TMT52.04700 ILS
100 TMT104.09400 ILS
250 TMT260.23500 ILS
500 TMT520.47000 ILS
1000 TMT1040.94000 ILS
2000 TMT2081.88000 ILS
5000 TMT5204.70000 ILS
10000 TMT10409.40000 ILS