bin Türkmenistan manatından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TMT → ILS çevirin

1.000 tmt
1.071,36 ils

1,000 TMT = 1,071 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türkmenistan manatından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 TMT1,07136 ILS
5 TMT5,35680 ILS
10 TMT10,71360 ILS
20 TMT21,42720 ILS
50 TMT53,56800 ILS
100 TMT107,13600 ILS
250 TMT267,84000 ILS
500 TMT535,68000 ILS
1000 TMT1.071,36000 ILS
2000 TMT2.142,72000 ILS
5000 TMT5.356,80000 ILS
10000 TMT10.713,60000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Türkmenistan Manatı
1 ILS0,93340 TMT
5 ILS4,66698 TMT
10 ILS9,33396 TMT
20 ILS18,66792 TMT
50 ILS46,66980 TMT
100 ILS93,33960 TMT
250 ILS233,34900 TMT
500 ILS466,69800 TMT
1000 ILS933,39600 TMT
2000 ILS1.866,79200 TMT
5000 ILS4.666,98000 TMT
10000 ILS9.333,96000 TMT