Norveç kronundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile NOK → TMT çevirin

1.000 nok
332,44 tmt

1.00000 NOK = 0.33244 TMT

15:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9285583.01660.79437610.44971330.884.03256.92197
1 EUR1.07695189.40470.85551511.25381433.294.34277.4546
1 INR0.01204580.011185110.009568880.12587516.03150.04857460.0833806
1 GBP1.258851.16889104.505113.15441675.385.076128.71358

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Türkmenistan Manatı
1 NOK0.33244 TMT
5 NOK1.66219 TMT
10 NOK3.32439 TMT
20 NOK6.64878 TMT
50 NOK16.62195 TMT
100 NOK33.24390 TMT
250 NOK83.10975 TMT
500 NOK166.21950 TMT
1000 NOK332.43900 TMT
2000 NOK664.87800 TMT
5000 NOK1662.19500 TMT
10000 NOK3324.39000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Norveç Kronu
1 TMT3.00807 NOK
5 TMT15.04035 NOK
10 TMT30.08070 NOK
20 TMT60.16140 NOK
50 TMT150.40350 NOK
100 TMT300.80700 NOK
250 TMT752.01750 NOK
500 TMT1504.03500 NOK
1000 TMT3008.07000 NOK
2000 TMT6016.14000 NOK
5000 TMT15040.35000 NOK
10000 TMT30080.70000 NOK