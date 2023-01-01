2000 Endonezya rupisinden Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile IDR → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Endonezya Rupisi
|1 TMT
|4422.03000 IDR
|5 TMT
|22110.15000 IDR
|10 TMT
|44220.30000 IDR
|20 TMT
|88440.60000 IDR
|50 TMT
|221101.50000 IDR
|100 TMT
|442203.00000 IDR
|250 TMT
|1105507.50000 IDR
|500 TMT
|2211015.00000 IDR
|1000 TMT
|4422030.00000 IDR
|2000 TMT
|8844060.00000 IDR
|5000 TMT
|22110150.00000 IDR
|10000 TMT
|44220300.00000 IDR