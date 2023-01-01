ليف بلغاري إلى منات تركمانستاني

تحويل BGN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٬٩٠٠٫٥٤ tmt

1.00000 BGN = 1.90054 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:8 UTC
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BGN إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.37041.434681.659850.9574518.2184
1GBP1.1583511.232102.3671.661911.922751.1090621.1039
1USD0.94020.811688183.091.348951.560670.900217.1298
1INR0.0113160.009768780.012035110.01623480.01878290.0108340.20616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Turkmenistani Manat
1 BGN1.90054 TMT
5 BGN9.50270 TMT
10 BGN19.00540 TMT
20 BGN38.01080 TMT
50 BGN95.02700 TMT
100 BGN190.05400 TMT
250 BGN475.13500 TMT
500 BGN950.27000 TMT
1000 BGN1900.54000 TMT
2000 BGN3801.08000 TMT
5000 BGN9502.70000 TMT
10000 BGN19005.40000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / لياف بلغاري
1 TMT0.52617 BGN
5 TMT2.63083 BGN
10 TMT5.26166 BGN
20 TMT10.52332 BGN
50 TMT26.30830 BGN
100 TMT52.61660 BGN
250 TMT131.54150 BGN
500 TMT263.08300 BGN
1000 TMT526.16600 BGN
2000 TMT1052.33200 BGN
5000 TMT2630.83000 BGN
10000 TMT5261.66000 BGN