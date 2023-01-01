يوان صيني إلى منات تركمانستاني

تحويل CNY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٧٨٫٥٦ tmt

1.00000 CNY = 0.47856 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Turkmenistani Manat
1 CNY0.47856 TMT
5 CNY2.39278 TMT
10 CNY4.78557 TMT
20 CNY9.57114 TMT
50 CNY23.92785 TMT
100 CNY47.85570 TMT
250 CNY119.63925 TMT
500 CNY239.27850 TMT
1000 CNY478.55700 TMT
2000 CNY957.11400 TMT
5000 CNY2392.78500 TMT
10000 CNY4785.57000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Chinese Yuan RMB
1 TMT2.08961 CNY
5 TMT10.44805 CNY
10 TMT20.89610 CNY
20 TMT41.79220 CNY
50 TMT104.48050 CNY
100 TMT208.96100 CNY
250 TMT522.40250 CNY
500 TMT1044.80500 CNY
1000 TMT2089.61000 CNY
2000 TMT4179.22000 CNY
5000 TMT10448.05000 CNY
10000 TMT20896.10000 CNY