10 يوان صيني إلى منات تركمانستاني

تحويل CNY إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
4.88 tmt

¥1.000 CNY = T0.4876 TMT

Mid-market exchange rate at 10:32
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CNY إلى TMT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9561.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1810.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Turkmenistani Manat
1 CNY٠٫٤٨٧٥٥ TMT
5 CNY٢٫٤٣٧٧٥ TMT
10 CNY٤٫٨٧٥٥٠ TMT
20 CNY٩٫٧٥١٠٠ TMT
50 CNY٢٤٫٣٧٧٥٠ TMT
100 CNY٤٨٫٧٥٥٠٠ TMT
250 CNY١٢١٫٨٨٧٥٠ TMT
500 CNY٢٤٣٫٧٧٥٠٠ TMT
1000 CNY٤٨٧٫٥٥٠٠٠ TMT
2000 CNY٩٧٥٫١٠٠٠٠ TMT
5000 CNY٢٬٤٣٧٫٧٥٠٠٠ TMT
10000 CNY٤٬٨٧٥٫٥٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Chinese Yuan RMB
1 TMT٢٫٠٥١٠٧ CNY
5 TMT١٠٫٢٥٥٣٥ CNY
10 TMT٢٠٫٥١٠٧٠ CNY
20 TMT٤١٫٠٢١٤٠ CNY
50 TMT١٠٢٫٥٥٣٥٠ CNY
100 TMT٢٠٥٫١٠٧٠٠ CNY
250 TMT٥١٢٫٧٦٧٥٠ CNY
500 TMT١٬٠٢٥٫٥٣٥٠٠ CNY
1000 TMT٢٬٠٥١٫٠٧٠٠٠ CNY
2000 TMT٤٬١٠٢٫١٤٠٠٠ CNY
5000 TMT١٠٬٢٥٥٫٣٥٠٠٠ CNY
10000 TMT٢٠٬٥١٠٫٧٠٠٠٠ CNY