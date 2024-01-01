5 منات تركمانستاني إلى يورو

تحويل TMT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 tmt
1.31 eur

1.000 TMT = 0.2613 EUR

Mid-market exchange rate at 07:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٥٢١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٥١٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / اليورو
1 TMT٠٫٢٦١٣٠ EUR
5 TMT١٫٣٠٦٤٨ EUR
10 TMT٢٫٦١٢٩٦ EUR
20 TMT٥٫٢٢٥٩٢ EUR
50 TMT١٣٫٠٦٤٨٠ EUR
100 TMT٢٦٫١٢٩٦٠ EUR
250 TMT٦٥٫٣٢٤٠٠ EUR
500 TMT١٣٠٫٦٤٨٠٠ EUR
1000 TMT٢٦١٫٢٩٦٠٠ EUR
2000 TMT٥٢٢٫٥٩٢٠٠ EUR
5000 TMT١٬٣٠٦٫٤٨٠٠٠ EUR
10000 TMT٢٬٦١٢٫٩٦٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Turkmenistani Manat
1 EUR٣٫٨٢٧٠٨ TMT
5 EUR١٩٫١٣٥٤٠ TMT
10 EUR٣٨٫٢٧٠٨٠ TMT
20 EUR٧٦٫٥٤١٦٠ TMT
50 EUR١٩١٫٣٥٤٠٠ TMT
100 EUR٣٨٢٫٧٠٨٠٠ TMT
250 EUR٩٥٦٫٧٧٠٠٠ TMT
500 EUR١٬٩١٣٫٥٤٠٠٠ TMT
1000 EUR٣٬٨٢٧٫٠٨٠٠٠ TMT
2000 EUR٧٬٦٥٤٫١٦٠٠٠ TMT
5000 EUR١٩٬١٣٥٫٤٠٠٠٠ TMT
10000 EUR٣٨٬٢٧٠٫٨٠٠٠٠ TMT