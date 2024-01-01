تحويل EUR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

20 يورو إلى منات تركمانستاني

20 eur
74.85 tmt

€1.000 EUR = T3.743 TMT

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Turkmenistani Manat
1 EUR٣٫٧٤٢٥٥ TMT
5 EUR١٨٫٧١٢٧٥ TMT
10 EUR٣٧٫٤٢٥٥٠ TMT
20 EUR٧٤٫٨٥١٠٠ TMT
50 EUR١٨٧٫١٢٧٥٠ TMT
100 EUR٣٧٤٫٢٥٥٠٠ TMT
250 EUR٩٣٥٫٦٣٧٥٠ TMT
500 EUR١٬٨٧١٫٢٧٥٠٠ TMT
1000 EUR٣٬٧٤٢٫٥٥٠٠٠ TMT
2000 EUR٧٬٤٨٥٫١٠٠٠٠ TMT
5000 EUR١٨٬٧١٢٫٧٥٠٠٠ TMT
10000 EUR٣٧٬٤٢٥٫٥٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / اليورو
1 TMT٠٫٢٦٧٢٠ EUR
5 TMT١٫٣٣٥٩٩ EUR
10 TMT٢٫٦٧١٩٧ EUR
20 TMT٥٫٣٤٣٩٤ EUR
50 TMT١٣٫٣٥٩٨٥ EUR
100 TMT٢٦٫٧١٩٧٠ EUR
250 TMT٦٦٫٧٩٩٢٥ EUR
500 TMT١٣٣٫٥٩٨٥٠ EUR
1000 TMT٢٦٧٫١٩٧٠٠ EUR
2000 TMT٥٣٤٫٣٩٤٠٠ EUR
5000 TMT١٬٣٣٥٫٩٨٥٠٠ EUR
10000 TMT٢٬٦٧١٫٩٧٠٠٠ EUR