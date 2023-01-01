درهم مغربي إلى جنيه مصري

تحويل MAD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٬٠٠٤٫٩٣ egp

1.00000 MAD = 3.00493 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:6 UTC
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MAD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3782
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1926
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2403
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه مصري
1 MAD3.00493 EGP
5 MAD15.02465 EGP
10 MAD30.04930 EGP
20 MAD60.09860 EGP
50 MAD150.24650 EGP
100 MAD300.49300 EGP
250 MAD751.23250 EGP
500 MAD1502.46500 EGP
1000 MAD3004.93000 EGP
2000 MAD6009.86000 EGP
5000 MAD15024.65000 EGP
10000 MAD30049.30000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهم المغربي
1 EGP0.33279 MAD
5 EGP1.66393 MAD
10 EGP3.32786 MAD
20 EGP6.65572 MAD
50 EGP16.63930 MAD
100 EGP33.27860 MAD
250 EGP83.19650 MAD
500 EGP166.39300 MAD
1000 EGP332.78600 MAD
2000 EGP665.57200 MAD
5000 EGP1663.93000 MAD
10000 EGP3327.86000 MAD