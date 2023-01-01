درهم مغربي إلى مانات أذربيجاني

تحويل MAD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٦٥٫٣٢ azn

1.00000 MAD = 0.16532 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:1 UTC
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MAD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.43751.661860.96418.3705
1GBP1.1531411.2292102.1711.657581.916281.1116221.1829
1USD0.93810.813537183.121.34851.558970.904317.2331
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622350.01875560.01087950.207328

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / مانات أذربيجان
1 MAD0.16532 AZN
5 MAD0.82661 AZN
10 MAD1.65321 AZN
20 MAD3.30642 AZN
50 MAD8.26605 AZN
100 MAD16.53210 AZN
250 MAD41.33025 AZN
500 MAD82.66050 AZN
1000 MAD165.32100 AZN
2000 MAD330.64200 AZN
5000 MAD826.60500 AZN
10000 MAD1653.21000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الدرهم المغربي
1 AZN6.04882 MAD
5 AZN30.24410 MAD
10 AZN60.48820 MAD
20 AZN120.97640 MAD
50 AZN302.44100 MAD
100 AZN604.88200 MAD
250 AZN1512.20500 MAD
500 AZN3024.41000 MAD
1000 AZN6048.82000 MAD
2000 AZN12097.64000 MAD
5000 AZN30244.10000 MAD
10000 AZN60488.20000 MAD