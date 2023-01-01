ليف بلغاري إلى مانات أذربيجاني

تحويل BGN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٩٢٤٫٣٧ azn

1.00000 BGN = 0.92436 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:56 UTC
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BGN إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37421.434931.660810.957418.2174
1GBP1.1583511.23185102.3641.662071.923711.10921.1012
1USD0.94030.811787183.09751.349251.561650.900217.1297
1INR0.01131550.009769090.012034110.0162370.01879290.01083310.20614

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / مانات أذربيجان
1 BGN0.92436 AZN
5 BGN4.62183 AZN
10 BGN9.24365 AZN
20 BGN18.48730 AZN
50 BGN46.21825 AZN
100 BGN92.43650 AZN
250 BGN231.09125 AZN
500 BGN462.18250 AZN
1000 BGN924.36500 AZN
2000 BGN1848.73000 AZN
5000 BGN4621.82500 AZN
10000 BGN9243.65000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / لياف بلغاري
1 AZN1.08182 BGN
5 AZN5.40910 BGN
10 AZN10.81820 BGN
20 AZN21.63640 BGN
50 AZN54.09100 BGN
100 AZN108.18200 BGN
250 AZN270.45500 BGN
500 AZN540.91000 BGN
1000 AZN1081.82000 BGN
2000 AZN2163.64000 BGN
5000 AZN5409.10000 BGN
10000 AZN10818.20000 BGN