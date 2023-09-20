دولار أسترالي إلى مانات أذربيجاني

تحويل AUD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٠٩٤٫٢١ azn

1.00000 AUD = 1.09421 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / مانات أذربيجان
1 AUD1.09421 AZN
5 AUD5.47105 AZN
10 AUD10.94210 AZN
20 AUD21.88420 AZN
50 AUD54.71050 AZN
100 AUD109.42100 AZN
250 AUD273.55250 AZN
500 AUD547.10500 AZN
1000 AUD1094.21000 AZN
2000 AUD2188.42000 AZN
5000 AUD5471.05000 AZN
10000 AUD10942.10000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار أسترالي
1 AZN0.91391 AUD
5 AZN4.56953 AUD
10 AZN9.13906 AUD
20 AZN18.27812 AUD
50 AZN45.69530 AUD
100 AZN91.39060 AUD
250 AZN228.47650 AUD
500 AZN456.95300 AUD
1000 AZN913.90600 AUD
2000 AZN1827.81200 AUD
5000 AZN4569.53000 AUD
10000 AZN9139.06000 AUD