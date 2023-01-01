شيكل إسرائيلي جديد إلى مانات أذربيجاني

تحويل ILS إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
445.75 azn

1.00000 ILS = 0.44575 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / مانات أذربيجان
1 ILS0.44575 AZN
5 ILS2.22875 AZN
10 ILS4.45750 AZN
20 ILS8.91500 AZN
50 ILS22.28750 AZN
100 ILS44.57500 AZN
250 ILS111.43750 AZN
500 ILS222.87500 AZN
1000 ILS445.75000 AZN
2000 ILS891.50000 AZN
5000 ILS2228.75000 AZN
10000 ILS4457.50000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Israeli New Sheqel
1 AZN2.24341 ILS
5 AZN11.21705 ILS
10 AZN22.43410 ILS
20 AZN44.86820 ILS
50 AZN112.17050 ILS
100 AZN224.34100 ILS
250 AZN560.85250 ILS
500 AZN1121.70500 ILS
1000 AZN2243.41000 ILS
2000 AZN4486.82000 ILS
5000 AZN11217.05000 ILS
10000 AZN22434.10000 ILS