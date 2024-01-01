ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

تحويل TRY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
49.44 azn

TL1.000 TRY = man.0.04944 AZN

Mid-market exchange rate at 01:29
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TRY إلى AZN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AZN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.89493.8021.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.891111.2441.7824.86864.541
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / مانات أذربيجان
1 TRY٠٫٠٤٩٤٤ AZN
5 TRY٠٫٢٤٧٢١ AZN
10 TRY٠٫٤٩٤٤٢ AZN
20 TRY٠٫٩٨٨٨٤ AZN
50 TRY٢٫٤٧٢١١ AZN
100 TRY٤٫٩٤٤٢٢ AZN
250 TRY١٢٫٣٦٠٥٥ AZN
500 TRY٢٤٫٧٢١١٠ AZN
1000 TRY٤٩٫٤٤٢٢٠ AZN
2000 TRY٩٨٫٨٨٤٤٠ AZN
5000 TRY٢٤٧٫٢١١٠٠ AZN
10000 TRY٤٩٤٫٤٢٢٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / ليرة تركية
1 AZN٢٠٫٢٢٥٦٠ TRY
5 AZN١٠١٫١٢٨٠٠ TRY
10 AZN٢٠٢٫٢٥٦٠٠ TRY
20 AZN٤٠٤٫٥١٢٠٠ TRY
50 AZN١٬٠١١٫٢٨٠٠٠ TRY
100 AZN٢٬٠٢٢٫٥٦٠٠٠ TRY
250 AZN٥٬٠٥٦٫٤٠٠٠٠ TRY
500 AZN١٠٬١١٢٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 AZN٢٠٬٢٢٥٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 AZN٤٠٬٤٥١٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 AZN١٠١٬١٢٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AZN٢٠٢٬٢٥٦٫٠٠٠٠٠ TRY