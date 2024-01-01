10 ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

تحويل TRY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.53 azn

1.000 TRY = 0.05302 AZN

Mid-market exchange rate at 12:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٢٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٥١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٤١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / مانات أذربيجان
1 TRY٠٫٠٥٣٠٢ AZN
5 TRY٠٫٢٦٥١١ AZN
10 TRY٠٫٥٣٠٢١ AZN
20 TRY١٫٠٦٠٤٢ AZN
50 TRY٢٫٦٥١٠٥ AZN
100 TRY٥٫٣٠٢١٠ AZN
250 TRY١٣٫٢٥٥٢٥ AZN
500 TRY٢٦٫٥١٠٥٠ AZN
1000 TRY٥٣٫٠٢١٠٠ AZN
2000 TRY١٠٦٫٠٤٢٠٠ AZN
5000 TRY٢٦٥٫١٠٥٠٠ AZN
10000 TRY٥٣٠٫٢١٠٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / ليرة تركية
1 AZN١٨٫٨٦٠٤٠ TRY
5 AZN٩٤٫٣٠٢٠٠ TRY
10 AZN١٨٨٫٦٠٤٠٠ TRY
20 AZN٣٧٧٫٢٠٨٠٠ TRY
50 AZN٩٤٣٫٠٢٠٠٠ TRY
100 AZN١٬٨٨٦٫٠٤٠٠٠ TRY
250 AZN٤٬٧١٥٫١٠٠٠٠ TRY
500 AZN٩٬٤٣٠٫٢٠٠٠٠ TRY
1000 AZN١٨٬٨٦٠٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 AZN٣٧٬٧٢٠٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 AZN٩٤٬٣٠٢٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AZN١٨٨٬٦٠٤٫٠٠٠٠٠ TRY