2,000 ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

تحويل TRY إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 try
106.04 azn

1.000 TRY = 0.05302 AZN

Mid-market exchange rate at 12:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٤٩٠٫٥٢٤١٫٤٧٤١٫٦٥١٠٫٩٥٨١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٩١٧١٫٧٢٥١٫٩٣٢١٫١٢١٢١٫٤٨١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٨٤١٫٣٤٨١٫٥١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / مانات أذربيجان
1 TRY٠٫٠٥٣٠٢ AZN
5 TRY٠٫٢٦٥١١ AZN
10 TRY٠٫٥٣٠٢٢ AZN
20 TRY١٫٠٦٠٤٤ AZN
50 TRY٢٫٦٥١٠٩ AZN
100 TRY٥٫٣٠٢١٨ AZN
250 TRY١٣٫٢٥٥٤٥ AZN
500 TRY٢٦٫٥١٠٩٠ AZN
1000 TRY٥٣٫٠٢١٨٠ AZN
2000 TRY١٠٦٫٠٤٣٦٠ AZN
5000 TRY٢٦٥٫١٠٩٠٠ AZN
10000 TRY٥٣٠٫٢١٨٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / ليرة تركية
1 AZN١٨٫٨٦٠٢٠ TRY
5 AZN٩٤٫٣٠١٠٠ TRY
10 AZN١٨٨٫٦٠٢٠٠ TRY
20 AZN٣٧٧٫٢٠٤٠٠ TRY
50 AZN٩٤٣٫٠١٠٠٠ TRY
100 AZN١٬٨٨٦٫٠٢٠٠٠ TRY
250 AZN٤٬٧١٥٫٠٥٠٠٠ TRY
500 AZN٩٬٤٣٠٫١٠٠٠٠ TRY
1000 AZN١٨٬٨٦٠٫٢٠٠٠٠ TRY
2000 AZN٣٧٬٧٢٠٫٤٠٠٠٠ TRY
5000 AZN٩٤٬٣٠١٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AZN١٨٨٬٦٠٢٫٠٠٠٠٠ TRY