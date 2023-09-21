دولار هونغ كونغ إلى مانات أذربيجاني

تحويل HKD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
217.36 azn

1.00000 HKD = 0.21736 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:20 UTC
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HKD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064488.50581.437051.662480.963818.3135
1GBP1.1527411.227102.0261.656571.916441.1110121.1111
1USD0.93950.814996183.15091.35011.561890.9055517.2055
1INR0.01129870.009801410.012026310.01623670.01878380.01089040.206919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / مانات أذربيجان
100 HKD21.73580 AZN
200 HKD43.47160 AZN
300 HKD65.20740 AZN
500 HKD108.67900 AZN
1000 HKD217.35800 AZN
2000 HKD434.71600 AZN
2500 HKD543.39500 AZN
3000 HKD652.07400 AZN
4000 HKD869.43200 AZN
5000 HKD1086.79000 AZN
10000 HKD2173.58000 AZN
20000 HKD4347.16000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار هونغ كونغ
1 AZN4.60071 HKD
5 AZN23.00355 HKD
10 AZN46.00710 HKD
20 AZN92.01420 HKD
50 AZN230.03550 HKD
100 AZN460.07100 HKD
250 AZN1150.17750 HKD
500 AZN2300.35500 HKD
1000 AZN4600.71000 HKD
2000 AZN9201.42000 HKD
5000 AZN23003.55000 HKD
10000 AZN46007.10000 HKD