دولار نيوزيلندي إلى مانات أذربيجاني

تحويل NZD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
1006.91 azn

1.00000 NZD = 1.00691 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / مانات أذربيجان
1 NZD1.00691 AZN
5 NZD5.03455 AZN
10 NZD10.06910 AZN
20 NZD20.13820 AZN
50 NZD50.34550 AZN
100 NZD100.69100 AZN
250 NZD251.72750 AZN
500 NZD503.45500 AZN
1000 NZD1006.91000 AZN
2000 NZD2013.82000 AZN
5000 NZD5034.55000 AZN
10000 NZD10069.10000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار نيوزيلندي
1 AZN0.99314 NZD
5 AZN4.96569 NZD
10 AZN9.93137 NZD
20 AZN19.86274 NZD
50 AZN49.65685 NZD
100 AZN99.31370 NZD
250 AZN248.28425 NZD
500 AZN496.56850 NZD
1000 AZN993.13700 NZD
2000 AZN1986.27400 NZD
5000 AZN4965.68500 NZD
10000 AZN9931.37000 NZD