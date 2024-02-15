Yeni Zelanda dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile NZD → AZN çevirin

1.000 nzd
1.038,85 azn

1.00000 NZD = 1.03885 AZN

15:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.0762589.35211.452781.651320.94744518.3579
1 GBP1.169411.2586104.4911.698921.931111.1079421.4683
1 USD0.929150.794534183.02171.349851.534330.8803517.0573
1 INR0.01119170.009570190.01204510.0162590.01848110.01060390.205456

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Azerbaycan Manatı
1 NZD1.03885 AZN
5 NZD5.19425 AZN
10 NZD10.38850 AZN
20 NZD20.77700 AZN
50 NZD51.94250 AZN
100 NZD103.88500 AZN
250 NZD259.71250 AZN
500 NZD519.42500 AZN
1000 NZD1038.85000 AZN
2000 NZD2077.70000 AZN
5000 NZD5194.25000 AZN
10000 NZD10388.50000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni Zelanda Doları
1 AZN0.96260 NZD
5 AZN4.81300 NZD
10 AZN9.62600 NZD
20 AZN19.25200 NZD
50 AZN48.13000 NZD
100 AZN96.26000 NZD
250 AZN240.65000 NZD
500 AZN481.30000 NZD
1000 AZN962.60000 NZD
2000 AZN1925.20000 NZD
5000 AZN4813.00000 NZD
10000 AZN9626.00000 NZD