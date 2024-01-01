Türk lirasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile TRY → AZN çevirin

1.000 try
55,17 azn

1.00000 TRY = 0.05517 AZN

23:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0775589.44671.45061.650790.947918.3675
1 GBP1.1696211.26025104.6121.696551.930681.1086821.4817
1 USD0.928050.793493183.00931.34621.531980.879717.0456
1 INR0.01117980.009559090.012046810.01621750.01845550.01059760.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Azerbaycan Manatı
1 TRY0.05517 AZN
5 TRY0.27584 AZN
10 TRY0.55168 AZN
20 TRY1.10337 AZN
50 TRY2.75842 AZN
100 TRY5.51684 AZN
250 TRY13.79210 AZN
500 TRY27.58420 AZN
1000 TRY55.16840 AZN
2000 TRY110.33680 AZN
5000 TRY275.84200 AZN
10000 TRY551.68400 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Türk Lirası
1 AZN18.12630 TRY
5 AZN90.63150 TRY
10 AZN181.26300 TRY
20 AZN362.52600 TRY
50 AZN906.31500 TRY
100 AZN1812.63000 TRY
250 AZN4531.57500 TRY
500 AZN9063.15000 TRY
1000 AZN18126.30000 TRY
2000 AZN36252.60000 TRY
5000 AZN90631.50000 TRY
10000 AZN181263.00000 TRY