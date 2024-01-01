Çin yuanından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile CNY → AZN çevirin

1.000 cny
235,03 azn

1,000 CNY = 0,2350 AZN

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Azerbaycan Manatı
1 CNY0,23503 AZN
5 CNY1,17516 AZN
10 CNY2,35031 AZN
20 CNY4,70062 AZN
50 CNY11,75155 AZN
100 CNY23,50310 AZN
250 CNY58,75775 AZN
500 CNY117,51550 AZN
1000 CNY235,03100 AZN
2000 CNY470,06200 AZN
5000 CNY1.175,15500 AZN
10000 CNY2.350,31000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Çin Yuanı RMB
1 AZN4,25476 CNY
5 AZN21,27380 CNY
10 AZN42,54760 CNY
20 AZN85,09520 CNY
50 AZN212,73800 CNY
100 AZN425,47600 CNY
250 AZN1.063,69000 CNY
500 AZN2.127,38000 CNY
1000 AZN4.254,76000 CNY
2000 AZN8.509,52000 CNY
5000 AZN21.273,80000 CNY
10000 AZN42.547,60000 CNY